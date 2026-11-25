Администрация города Ангарска Иркутской области представила новую концепцию новогоднего оформления. Для нее дизайнеры использовали три цвета – красный, зеленый и белый.

Фото: администрация Ангарска

В брендбук входят примеры баннера, элементы, цветовая гамма и начертание шрифта, которые рекомендованы для оформления. Единый стиль могут использовать предприятия, магазины, торговые центры, социальные, культурные, спортивные учреждения.

Фото: администрация Ангарска

«Когда все элементы новогоднего оформления подчинены общему замыслу, это усиливает ощущение праздника, волшебства и уюта. Благодаря брендбуку в канун Нового года праздничное оформление преображает Ангарский округ, создает цельную и запоминающуюся картину всеми любимого праздника», – отмечают в мэрии.