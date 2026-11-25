Администрация города Ангарска Иркутской области представила новую концепцию новогоднего оформления. Для нее дизайнеры использовали три цвета – красный, зеленый и белый.
В брендбук входят примеры баннера, элементы, цветовая гамма и начертание шрифта, которые рекомендованы для оформления. Единый стиль могут использовать предприятия, магазины, торговые центры, социальные, культурные, спортивные учреждения.
«Когда все элементы новогоднего оформления подчинены общему замыслу, это усиливает ощущение праздника, волшебства и уюта. Благодаря брендбуку в канун Нового года праздничное оформление преображает Ангарский округ, создает цельную и запоминающуюся картину всеми любимого праздника», – отмечают в мэрии.