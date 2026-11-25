Китай продолжает закреплять лидерство в гонке с европейскими автоконцернами, пишет промышленник Олег Дерипаска в своём Telegram-канале.

Как отмечается в статье, которую комментирует предприниматель, у высоких зарплат и социальных гарантий, а значит, и налогов, как и у зелёного перехода и отказа от российского газа, есть цена. Платит её в том числе европейская автомобильная промышленность.

Проблемы с издержками влекут падение занятости: Volkswagen может сократить до 100 тыс. рабочих, Mercedes уже провёл добровольные увольнения 5 500 сотрудников, BMW планирует сократить до 10 тыс. В 2025 году в ЕС произвели 11,5 млн автомобилей против 14,5 млн в 2019-м и 18 млн в 2007-м. Стоимость импорта авто и компонентов из Китая в прошлом году впервые превысила стоимость экспорта, а продажи немецких концернов в Китае за три квартала этого года снижаются на десятки процентов.

«Китай продолжает закреплять лидерство в гонке с европейскими автоконцернами. Европейцы, покинув Россию, остались без рынка и абсолютно неконкурентоспособны по себестоимости из-за отсутствия дешёвого сырья и энергии», — резюмирует Дерипаска.