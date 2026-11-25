ФНС подготовила порядок регулярного обмена сведениями с колониями и СИЗО — его планируют ввести с июля 2027 года, следует из проекта приказа службы, который есть у «Известий». Ежегодно до августа учреждения будут сообщать налоговой, кто отбывал у них наказание по состоянию на июль; на отдельный запрос нужно будет ответить в течение пяти дней с момента получения.

— В отчёт включат осуждённых, которых учреждение зарегистрировало по месту пребывания или поставило на миграционный учёт. В форме укажут ФИО, ИНН, СНИЛС, дату рождения, гражданство и реквизиты удостоверения личности, — отмечается в проекте.

Сведения направят в региональное управление ФНС по месту нахождения учреждения или в налоговый орган, который их запросил; способ передачи колонии и СИЗО выберут сами. По словам ведущего юриста практики «Налоговые споры» в «Лемчик, Крупский и Партнёры» Даниила Сосюры, обмен можно будет вести в электронном виде, а ОГРН и ИНН учреждения помогут налоговой понять, откуда поступил отчёт и где находится осуждённый.

Напомним, что с 1 января 2027 года Федеральная налоговая служба и Банк России усилят контроль за безналичными переводами граждан в целях выявления скрытых доходов и нелегального предпринимательства. Под автоматическое внимание ведомств могут попасть систематические поступления и неподтвержденные доходы физических лиц, превышающие 2,4 млн рублей в год.