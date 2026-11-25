В Заларинский муниципальный округ Иркутской области доставлен комплекс по обезвреживанию ТКО. Его стоимость составила 26 млн 393 тыс. рублей – субсидия в размере 25 млн 601 тыс. рублей выделена из областного бюджета, пояснили в региональном правительстве.

Комплекс имеет производительность до 1000 кг/час и способен обрабатывать различные виды ТКО, сокращая их объемы. До конца года МО получит еще один комплекс производительностью до 300 кг/час.

«Совместная мощность двух установок позволит создать объект обезвреживания ТКО, обеспечивающий потребность Заларинского, Нукутского и Балаганского округов. Всего в Иркутской области с 2023 года администрациями муниципальных образований приобретено 10 установок», – отметила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.