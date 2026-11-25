В Иркутске приступили к заливке катков. Всего для зимнего катания на коньках планируют подготовить 28 площадок в разных районах города. В настоящее время работы завершились по четырем адресам, сообщили в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Уже готовы к эксплуатации катки на улицах Советская, 176, Тельмана, 53, Куликовская, 9 и на бульваре Постышева, 20. Приступили к заливке кортов на Байкальской, 312, Пискунова, 102, Украинская, 3, Центральная, 15, Баумана, 176, 4-я Железнодорожная, 44, а также в микрорайонах Березовый, 105 и Юбилейном, 8.

«Все работы планируют завершить к середине декабря. Корты будут доступны для свободного посещения. Многие из них оборудованы теплыми раздевалками», – прокомментировали в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска.

Будут залиты стадионы «Локомотив» на Норильской, 1 и «Авиатор» на Ширямова, 62а. В начале декабря приступят к созданию большого катка на острове Конный.

Напомним, параллельно Иркутск готовят к празднованию Нового года: на главной площадке в сквере имени Кирова ведется установка елки. Праздничное дерево в этом году обновили – оно стало больше. В преддверии события жители увидят и уникальное оформление, специально разработанное для столицы Приангарья.