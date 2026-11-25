Минцифры попросило региональные администрации не позднее 1 декабря 2026 года организовать сбор сведений о провайдерах, чьи сети размещены в многоквартирных домах. Об этом говорится в письмах ведомства, направленных Минстрою и субъектам, с которыми ознакомились «Известия». Данные необходимо собирать по шаблону для ГИС ЖКХ и направлять в Минстрой — информация должна аккумулироваться в государственной информационной системе.

Вносить эти данные в ГИС ЖКХ обязаны все управляющие компании, ТСЖ и кооперативы. В Минцифры отметили, что речь идёт о создании единой и актуальной базы, где видно, какие операторы работают в конкретном доме: письмо направлено на то, чтобы действующие требования выполнялись равномерно по всем субъектам, а данные поступали в систему быстрее. Это связано с задачей государства обеспечить граждан качественным высокоскоростным домашним интернетом, подчеркнули в министерстве.

Информация об операторах связи в ГИС ЖКХ позволит жителям в одном месте узнавать, какие операторы доступны в доме и к кому обращаться для подключения. А у государства появится более точная статистика о развитии фиксированного интернета: где уже есть несколько операторов, где доступен только один провайдер, а где инфраструктура отсутствует.

Напомним, что в октябре 2026 года Минцифры РФ впервые официально подтвердило разработку масштабной реформы лицензирования операторов связи.

Главная цель изменений — «очистить» отрасль от недобросовестных игроков, усилить контроль за безопасностью и гарантировать качество услуг. Однако представители отрасли предупреждают, что жесткие требования могут привести к ликвидации трети провайдеров и росту цен в малых городах.

Ключевые изменения в лицензировании: