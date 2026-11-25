Транспортные полицейские поймали в Иркутске предполагаемого курьера мошенников. Девушка намеревалась похитить несколько миллионов рублей – эти деньги женщина получила за гибель сына на СВО, сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Фото: Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу

По данным правоохранителей, 56-летняя жительница Якутии по приказу телефонных злоумышленников вылетела в Иркутск для передачи 13 млн рублей неизвестным. Аферисты убедили, что полученные ранее деньги являются поддельными, и их нужно обменять в столице Приангарья: для перелета в Сибирь якутке купили билеты бизнес-класса. О случившемся в МВД сообщила ее дочь, когда потерпевшая уже находилась на борту воздушного судна.

Полицейские установили абонентские номера, с которых поступали звонки жительнице Якутии, а также постарались установить лиц, причастных к преступлению. Чтобы женщина не лишилась денег, ее встретили в аэропорту Иркутска. Используя ее телефон, правоохранители вышли на курьера, с которым должна была увидеться якутка.

В назначенном месте была задержана 23-летняя девушка из Московской области – она выполняла роль дроппера и собиралась получить деньги, после чего отправить их мошенникам.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.