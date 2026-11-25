Wildberries начал подключать крупные сети магазинов одежды к программе Click&Collect, которая позволяет заказывать товары на маркетплейсе, а забирать их непосредственно в магазинах продавцов. В ноябре её участниками стали MAAG, ECRU, VILET и DUB (входят в группу R-Mixed), рассказал «Известиям» представитель маркетплейса. На первом этапе самовывоз будет доступен во всех магазинах MAAG, затем к проекту поэтапно подключатся остальные три сети группы.

— Всего к запущенной в октябре программе присоединилось несколько тысяч партнёров, в том числе «Подружка», «ВинЛаб», «Леонардо», «Читай-город» и «ВсеИнструменты.ру», — перечислил представитель Wildberries.

По его словам, за год оборот товаров, реализуемых по модели самовывоза, вырос почти втрое; абсолютные показатели он не раскрыл. У «Яндекс Маркета» к системе Click&Collect сейчас подключены восемь брендов, в том числе Munz Group, Zarina, Befree, Street Beat и Sokolov, сообщил представитель площадки: благодаря сотрудничеству с Melon Fashion Group самовывоз стал доступен более чем в 400 магазинах по всей стране.

Ретейлеры ищут новые способы привлечения покупателей на фоне снижения посещаемости магазинов:

по данным Focus Technologies, в январе — октябре посещаемость российских торговых центров в расчёте на 1 тыс. кв. м торговых площадей снизилась на 3% год к году, а с 28 сентября по 15 ноября падение ускорилось до 3,8%. Как отметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, такое сотрудничество позволяет сетям привлечь в магазины часть аудитории, уже привыкшей выбирать товары онлайн.

Напомним, что в июле–августе 2026 года Wildberries столкнулась с серией атак на склады в нескольких регионах, включая Московскую, Воронежскую, Пензенскую, Волгоградскую, Рязанскую, Ленинградскую и Самарскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Удмуртию.