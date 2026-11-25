В октябре 2026 года россияне приобрели 1718 подержанных электрокаров — на 13% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в октябре прошлого года, по данным агентства АВТОСТАТ. Таким образом, вторичный рынок электромобилей впервые в этом году показал отрицательную динамику.

Порядка четверти (23,5%) всех купленных в октябре б/у электрокаров пришлось на японский бренд Nissan, что соответствует 403 экземплярам.

За Nissan следует китайский Zeekr с показателем 232 единицы, третье место занял отечественный Evolute (182 шт.). В ТОП-5 также вошли китайский BYD и американская Tesla (148 и 144 шт. соответственно); результаты остальных марок не дотянули до сотни экземпляров. В модельном рейтинге первенство по-прежнему у Nissan Leaf — 339 единиц в октябре; показатели других моделей не дотягивают до 200 машин, а в пятёрку лидеров попали также Zeekr 001 (155 шт.), Evolute i-PRO (144 шт.), Tesla Model (57 шт.) и BYD Dolphin (56 шт.). За десять месяцев 2026 года жители страны купили 16,9 тыс. подержанных электрокаров — на 40% больше, чем за январь — октябрь 2025-го.

Ранее сооснователь и директор агентства АВТОСТАТа Сергей Целиков спрогнозировал небольшую паузу в продажах электромобилей и гибридов в 2027 году, после чего рост продолжится.