Возвращение Дженсена Хуанга на пост главы Nvidia не означает, что корпорация сможет свободнее работать с китайскими заказчиками: напротив, ему придётся учитывать политические интересы администрации Дональда Трампа и проявлять осторожность в вопросах поставок полупроводников в КНР, рассказал «Известиям» IT-эксперт Михаил Шурыгин.

По его мнению, Хуанг заинтересован в сохранении доступа к американскому рынку и поддержке Белого дома, поэтому вряд ли станет идти наперекор экспортной политике Вашингтона.

— Даже если коммерческие интересы Nvidia предполагают расширение сотрудничества с китайскими компаниями, политические ограничения будут определять возможности корпорации, — сказал он.

Последствия американских ограничений уже ощущают крупнейшие технологические компании из КНР:

в частности, Tencent сообщала о проблемах с обеспечением необходимых вычислительных мощностей на фоне ограничений на поставки передовых ускорителей.

По оценке IT-эксперта Сергея Поморцева, ситуация будет усугубляться — доступ к американским чипам останется ограниченным, а значит, китайским разработчикам придётся ускорять переход на полупроводники национального производства. Впрочем, быстро компенсировать нехватку будет непросто.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, решение совета директоров о восстановлении Хуанга приняли без консультаций с руководителями высшего звена компании — в воскресенье, под давлением президента США Дональда Трампа на членов совета.