24 ноября иркутская команда провела второй матч на выезде в Ульяновске, обыграв местную «Волгу» со счётом 4:2.

Счёт открыли хозяева на 19-й минуте, но ещё до перерыва гости не только отыгрались, но и вышли вперёд.

Дубль оформил Илья Грачёв: на 35-й минуте он забил с игры, а на 45-й — реализовал пенальти. Во втором тайме «Волга» восстановила равновесие, забив с углового. Но уже через минуту иркутяне вновь повели в счёте.

После того как игрок «Волги» грубо сыграл против Евгения Мартынова, обстановка на поле накалилась: началась потасовка, по итогам которой на скамейку штрафников за блокировку отправился нападающий «Волги» Вадим Краснов и по красной карточке получили капитан “Волги” Руслан Галяутдинов и нападающий “Байкальских Соколов” Владислав Абросимов, они покинули поле до конца матча.

Точку в игре поставил капитан иркутян Евгений Легалин, забивший на 88-й минуте — 4:2.

Следующий матч «Байкальские Соколы» проведут в Иркутске 28 ноября (суббота) в 13:00. Иркутяне примут действующих чемпионов страны — московское «Динамо».