Международный поезд Пекин – Иркутск отправился в первый рейс после шестилетнего перерыва. Он начал путь сегодня, 25 ноября, в 07:27 по местному времени.

В четверг транспорт будет проезжать через Улан-Батор, где окажется в 14:35. В Иркутск поезд прибудет в пятницу в 14:55.

Из Иркутска состав поедет обратно в субботу в 06:58, остановка в Улан-Баторе состоится в воскресенье в 06:38. Возвращение в Пекин намечено на понедельник на 14:35.

Рейсы планируется выполнять еженедельно. Ранее они были прерваны из-за пандемии коронавируса.