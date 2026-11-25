Финансирование из федерального бюджета на строительство детской поликлиники № 5 на месте кинотеатра «Чайка» в Свердловском округе Иркутска утверждено в профильных министерствах и ведомствах страны. Об этом сообщили в Законодательном Собрании региона.

«Нам удалось доказать необходимость этого объекта для города и успеть включить нашу будущую поликлинику в федеральную программу до вступления в силу новых ограничений. Накануне мы получили заверения, что эта работа не прошла даром. Нам пояснили, что все ключевые финансовые и управленческие вопросы на федеральном уровне уже утверждены. Объект гарантированно получит средства на возведение», – прокомментировал депутат ЗС Приангарья Максим Девочкин.

Сейчас проектно-сметная документация проходит финальную корректировку. После этого можно будет запускать конкурсные процедуры на определение подрядчика и приступать к строительству.