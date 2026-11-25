Двое жителей города Братска стали жертвами телефонных аферистов. Они лишились денег после установки сомнительных ВПН-приложений, сообщили в полиции Иркутской области.

Первым на уловки злоумышленников попался 40-летний мужчина. Он установил на телефон стороннее приложение, после чего устройство перестало работать. Перезагрузив гаджет, братчанин удалил сомнительную программу.

После этого ему стали приходить уведомления из банка о попытках входа в его личный кабинет. Следом поступили сообщения о том, что на его имя одобрены микрозаймы. Кроме этого, с кредитной карты заявителя неизвестные списали около 11 тысяч рублей.

По такой же схеме лишилась сбережений и 42-летняя женщина. После установки вредоносного приложения на смартфоне автоматически обновилось программное обеспечение, в результате чего с банковского счета было списано около 20 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.