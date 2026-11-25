Вслед за ПИК совет директоров ЛСР предложил акционерам отказаться от публичного статуса и провести делистинг компании. «А ведь когда-то власть всерьёз обсуждала превращение Москвы в международный финансовый центр», — напоминает Сергей Малых, директор инвестиционной компании «Центум» с 25-летним опытом работы.

За последние три года российскую биржу покинули такие компании, как «Детский мир», Globaltrans, «Полиметалл», Yandex N.V. (ныне Nebius, акции которой значительно выросли на международном рынке, в отличие от оставшегося на Мосбирже «Яндекса»), бывшая QIWI и «Лензолото». Теперь очередь дошла до ПИК и ЛСР.

«Причины ухода у всех разные, но, на мой взгляд, этот процесс будет только нарастать. Московская биржа постепенно теряет привлекательность для бизнеса как площадка для привлечения акционерного капитала. Учитывая высокую регуляторную нагрузку на публичные компании, собственники начинают задаваться вопросом: зачем им всё это?» — рассуждает Малых.

Зачем тратить деньги на подготовку и публикацию отчётности, дополнительный аудит, раскрытие информации, взаимодействие с инвесторами и при этом рисковать крупными штрафами?

Если рынок не позволяет привлекать капитал на выгодных условиях, то какой экономический смысл сохранять публичный статус?

Можно гордиться количеством открытых брокерских счетов и объёмами торгов, но одна из ключевых функций фондового рынка — привлечение капитала в экономику, а не просто организация торгов акциями между физическими лицами.

«Интересно, задаётся ли кто-нибудь в стране вопросом, почему крупному бизнесу становится экономически невыгодно быть публичным? Мы хотим увеличить капитализацию российского фондового рынка, а собственники всё чаще думают, как с него уйти. Получается парадокс: одни стремятся привлечь инвесторов, другие — покинуть биржу», — резюмирует эксперт.

Отметим, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка — до 66% ВВП к 2030 году и до 75% к 2036 году. Однако бизнес-сообщество оценивает эти цели скептически: девять из десяти владельцев и директоров крупнейших российских компаний не верят в их достижимость. Таковы результаты опроса школы корпоративного управления АНД и УК «Ингосстрах-инвестиции», в котором приняли участие 167 членов советов директоров, включая 18 председателей, 63 генеральных директора и 37 основателей.