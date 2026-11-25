Клиенты, несколько лет назад взявшие рассрочку на квартиры в новостройках в надежде на удешевление ипотеки, теперь вынуждены искать крупные суммы к сдаче дома — рыночные кредиты остаются дорогими. Об этом рассказала владелец агентства AVG Недвижимость Анна Гусева.

— Люди брали рассрочки в надежде, что через год или два ипотека станет доступнее. Но дома достраиваются, а ставки по кредитам по-прежнему высокие. У кого-то нужной суммы просто нет — остаётся переуступка с согласия застройщика или расторжение договора, при котором человек рискует потерять часть вложений, — объяснила она.

Проблема обостряется на фоне падения спроса: некоторые девелоперы оценивают сокращение продаж относительно пиковых лет в пределах 50%.

Причины — дорогая ипотека, ужесточение требований банков, ограниченный доступ к льготным программам и рост цен; часть инвесторов переключилась на высокодоходные депозиты, а после новостей о проблемах отдельных застройщиков покупатели чаще выбирают готовое жильё. Массового обвала цен Гусева не ждёт: проекты финансируются банками, а средства дольщиков лежат на эскроу-счетах, поэтому резкое снижение стоимости ударит по модели проекта и интересам кредиторов.

— Вместо прямого снижения цен застройщики продолжат давать бонусы — машино-места, кладовые, отделку, мебель — и субсидировать ипотеку, закладывая расходы в стоимость квартиры. Слабых игроков постепенно поглотят крупные компании; массового появления обманутых дольщиков я не ожидаю — деньги защищены эскроу, хотя потерянное время и упущенную доходность никто не компенсирует, — заключила эксперт.