За девять месяцев 2026 года структурный дефицит ликвидности в банковском секторе увеличился с 0,6 до 3,3 трлн рублей — в 5,5 раза, по данным обзора НРА. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Главная причина — массовый вывод средств в наличные: сбои мобильного интернета и эквайринга, атаки на инфраструктуру банков и ИТ-компаний заставляют людей держать наличные про запас, а НДС на эквайринг в 22% подталкивает малый и средний бизнес давать скидки при оплате наличными.

— Объём наличных в обращении к сентябрю достиг 21,9 трлн рублей, и Банк России повысил прогноз по их приросту в 2026 году на 3,7 трлн, до 23,4 трлн, — отмечается в документе.

НРА ждёт 24 трлн к концу года с ускорением в декабре. Чтобы закрыть разрыв, банки во втором полугодии повышали ставки по вкладам вопреки снижению ключевой: средняя максимальная ставка выросла с 12,76% в июне до 13,31% к началу ноября, а ключевая за это время опустилась с 14,5% до 14%. Привлечения у ЦБ за девять месяцев выросли на 38%, до 7,7 трлн рублей. Павел Жолобов из НРА ожидает краткосрочного роста дефицита в конце года из-за предновогоднего спроса на наличные.

— В 2027 году давление перетока в наличные сохранится, но в меньших масштабах, при этом Банк России обладает широким спектром инструментов предоставления ликвидности, — говорит он.

Ранее эксперты заявили о том, что часть банков поднимает ставки по вкладам самостоятельно, стремясь удержать клиентские средства и компенсировать отток ликвидности без оглядки на будущие решения ЦБ РФ.