Около половины европейских производителей испытывают финансовые трудности или находятся в кризисном состоянии. Виной тому дорогая энергия и рабочая сила, а также конкуренция с китайскими компаниями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зарубежное издание Financial Times.

Доля проблемных предприятий растёт третий год: 42% в 2024-м, 45% в 2025-м и около 50% сейчас — под угрозой порядка 3,7 млн рабочих мест.

— Исследование охватило почти 1,2 тыс. европейских компаний с выручкой свыше €100 млн в машиностроении, автопроме, электротехнике и производстве материалов, — отмечается в публикации.

Оценка велась по пяти финансовым показателям — прибыли, денежным средствам и долговой нагрузке. По предварительным данным, 42% компаний кризисные, 8% — в финансовом напряжении, половина — устойчивы.

Ранее промышленник Олег Дерипаска в своём Telegram-канале заявил, что Китай продолжает закреплять лидерство в гонке с европейскими автоконцернами. Причина в том, что европейцы, покинув Россию, остались без рынка и абсолютно неконкурентоспособны по себестоимости из-за отсутствия дешёвого сырья и энергии.