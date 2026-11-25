К началу ноября в городах-миллионниках осталось чуть более 25 тыс. магазинов товаров для дома — за год их стало меньше на 12%, подсчитали в «2ГИС» для РИА Недвижимость. Сильнее всего просели магазины посуды (-18%, до 6,9 тыс.), затем мебель (-12%, до 6,4 тыс.), текстиль (-9%, до 7,6 тыс.) и хозтовары (-8%, до 10,4 тыс.).

— Маркетплейсы перетягивают на себя часть продаж: покупатели всё чаще приходят в офлайн-магазины посмотреть и потрогать, а заказывают в интернете, где дешевле и удобнее, — отметила региональный директор NF Group Евгения Хакбердиева.

Особенно уязвимы небольшие точки в жилых районах и стрит-ритейле, говорит сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин: раньше новый жилой район автоматически давал спрос, а теперь туда приходят маркетплейсы и ПВЗ.

— У магазинов растут расходы на аренду, персонал и закупку товаров. В результате многие небольшие точки перестают окупаться, а крупные сети закрывают слабые магазины, — сказал он.

В 2027 году давление на традиционную розницу сохранится, а уязвимее всех останутся магазины, конкурирующие с онлайном только ценой и ассортиментом, считают эксперты.

Напомним, что в 2026 году в России впервые за последние 25 лет зафиксировано системное сокращение количества офлайн-точек торговли. Тренд охватывает практически все сегменты розничного рынка, от небольших магазинов у дома до крупных торговых центров.