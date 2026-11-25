Социальное предпринимательство в Иркутске часто держится на энтузиазме. За плечами у многих бизнесменов — годы работы, сотни учеников, но также — бесконечные переезды. Что делать с тем, что аренда съедает всю прибыль? Смогут ли соседские центры, которые стали появляться в иркутских ЖК, стать полноценной точкой притяжения для социального бизнеса? Почему в социальном предпринимательстве важен центр притяжения — место, где люди не просто снимают офис, а становятся частью экосистемы? Эти вопросы обсуждали предприниматели в Центре "Мой бизнес" в Иркутске в рамках масштабного бизнес-форума "Точки роста".

Фото: А. Фёдоров

«Переезд восемь раз за год — суровая реальность»

Наталья Егерева, возглавляющая студию "Клавиши", знает о проблемах аренды не понаслышке. За 7 лет работы её проект, обучающий музыке детей и взрослых, сменил восемь адресов.

"У меня за плечами восемь ремонтов, 12 потопов, последний из которых произошел совсем недавно, — делится Наталья. — Арендодатель часто делает выбор не в мою пользу, и мне просто приходится съезжать. Последние два ремонта обошлись в 200 000 и 150 000 рублей".

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Почему социальный бизнес это сложно? Проблема не только в протечках, как говорит Наталья Егерева. Есть системные барьеры, которые мешают развиваться социальному бизнесу:

Шум и соседи. Музыкантам нужна не просто "хорошая", а капитальная шумоизоляция. Но даже она не спасает, если за стеной — жилая квартира. Соседи неизбежно жалуются.

Музыкантам нужна не просто "хорошая", а капитальная шумоизоляция. Но даже она не спасает, если за стеной — жилая квартира. Соседи неизбежно жалуются. Доступная среда. Студия — это не только уроки. Это партнер многих благотворительных проектов, а значит, помещение должно быть доступно для людей с инвалидностью.

Студия — это не только уроки. Это партнер многих благотворительных проектов, а значит, помещение должно быть доступно для людей с инвалидностью. Площадь. Для групповых занятий требуется простор — от 90 квадратных метров. Найти такое помещение по доступной цене — отдельный квест.

Для групповых занятий требуется простор — от 90 квадратных метров. Найти такое помещение по доступной цене — отдельный квест. Деньги. Для социального проекта аренда — самая "больная" точка. Любое повышение ставки вынуждает паковать вещи. Цокольные этажи не подходят из-за риска затопления, а стандартные офисы слишком тесны.

Несмотря на трудности, проект живет.

"Наверное, вы спросите, как мы выживаем? — улыбается Наталья. — Я буду с вами откровенна: мы выживаем благодаря нашим же ученикам".

По мнению Егеревой, социальное предпринимательство — это не про деньги.

"Это история, где человек помогает человеку просто потому, что не может пройти мимо. Я как вела свой проект до сегодняшнего дня, так и буду его вести. Ну как-то так, с Божьей помощью. Мы уже 7 лет ведем эту работу".

Наталья уверена: в одиночку этот барьер не преодолеть. Выход — в объединении.

"Если мы объединимся, если будем слышать друг друга и помогать, то у нас появится больше возможностей созидать", — уверена она.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

"Аренда — это самое большое препятствие"

Василий Симольчук, директор детской школы телевидения "Телешко" в Иркутске (школе уже 14 лет), рассказал, что их медиацентры учат детей ораторскому искусству, съёмке и монтажу. При этом школа открыта для особенных детей: сюда приходят ребята с проблемами слуха и зрения.

Как для многих социальных проектов, главная боль “Телешко” — аренда. Школа постоянно сталкивается с необходимостью переездов.

"Наши ремонты при переездах обходятся дорого: меньше 500–700 тысяч никогда не выходило. При этом требования к помещениям по СанПиНам огромные: первый-второй этаж, большие окна, высокие потолки", — делится Василий Симольчук.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

К этому добавляются требования, как в обычной школе: нормы освещенности, пожарная сигнализация, охрана. Из-за этого большинство помещений в городе не подходят.

Вторая большая проблема — логистика.

"Почти 80% отказов родителей звучат так: "До вас очень далеко ехать". Хотя мы находимся в Солнечном. Когда дети приходят заниматься, им всё нравится. Но спустя месяц звонит родитель и говорит: "Извините, мы не поедем через Байкальское кольцо, мы стоим в пробке час"", — рассказывает директор.

Когда-то школа находилась в центре города. Туда было проще добираться, но из-за роста цен на аренду пришлось покинуть центр.

"Мы же социальные предприниматели — это не совсем коммерческая деятельность. Если нам подняли цену, мы не можем тут же переложить её в стоимость занятий, потому что посещения сразу падают. Сейчас аренда составляет почти половину всех издержек. И это самое большое препятствие".

На новые жилые комплексы социальный бизнес тоже не рассчитывает.

"В новых ЖК застройщики прежде всего открывают аптеки и продуктовый ритейл. Мы видим ставку 2 тысячи за квадратный метр - а у нас помещение от 150 квадратов - и понимаем, что такие расходы не потянем".

"Не только для соседей"

Между тем в последние годы в Иркутске стали появляться общественные пространства нового формата – соседские центры. Но и социальные предприниматели к ним пока лишь просматриваются. И девелоперы считают, что еще рано говорить о том, что соседские центры готовы стать местом для работы социального бизнеса.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

По словам продуктолога компании "Грандстрой" Каринэ Саакян, компания в сторону соседских центров двигалась поступательно: сначала в ЖК "Сансити" появился спортивный зал, потом в ЖК "Союз Приорити" открылся полноценный соседский центр. Жильцы инициативу встретили позитивно.

"Мы много ездим по стране и общаемся с коллегами из центральной части России, — делится Каринэ Саакян. — Именно оттуда к нам пришел этот тренд".

В первую очередь такие пространства создаются для жителей, чтобы расширить границы квартиры. Но здесь кроется и экономический потенциал. В условиях, когда квадратный метр дорожает, девелоперы начинают конкурировать не ценой, а качеством среды и сервисом.

"Это место, где создается комьюнити, — поясняет Каринэ Саакян. — Мы стараемся пригласить как можно больше жителей ЖК и дать им возможность взаимодействовать".

Может ли социальный предприниматель зайти в эти пространства? Эксперты отвечают: да. Но пока это возможно в формате коллаборации — например, если жители объединятся с предпринимателем.

"Пока соседские центры — это всё же история больше для самих жильцов, чем для бизнеса, — уточняют эксперты. — Но это первый шаг к тому, чтобы превратить жилую среду в полноценную экономическую экосистему".

От "квадратных метров" к комьюнити

Анастасия Носонова, руководитель проекта СК "Востсибстрой" (ЖК "Юго-Западный"), со своей стороны подтверждает: девелопмент и социалка должны работать в связке. Вопрос, в каком формате.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

"Задача застройщика сегодня — не просто сдать метры, а создать “программу жизни района", — отмечает Анастасия. — Именно поэтому на стадии концепции новой очереди в "Юго-Западном" мы провели анализ запросов жителей. Мы точечно заложили технические параметры: высоту потолков, звукоизоляцию, помещения под конкретные нужды — от частных детских садов до пространств, дополняющих школу".

Она подчеркивает: застройщики уходят от концепции закрытых "колодцев", предусматривая входы как со стороны дворового паркинга, так и с внешнего периметра.

"Если же смотреть на опыт крупных девелоперов в других регионах, например, "Бруснику", с их огромными двухэтажными центрами... Мы всё-таки придерживаемся мнения, что нам нужно начинать с небольшого комьюнити, доступного для всех".

«Боль креативщиков»

Участники дискуссии обсудили роль государства в создании инфраструктуры для социального предпринимательства. В пример привели "Байкал-Арену" в Иркутске, где удачно размещены спортивные и танцевальные секции, есть просторные помещения, столовая и парковки.

В частности, в "Байкал-Арене" находится балетная студия "Фуэте" Елены Карпухиной.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

"Удивительно, но за 10 лет существования студии мы ни разу не переезжали, — рассказывает Елена. — У нас два филиала: один в "Байкал-Арене", а второй, благодаря субсидии Министерства экономического развития, мы открыли в ледовом дворце "Байкал"".

По её мнению, организовать студию в обычном коммерческом помещении ЖК практически невозможно. Она назвала несколько причин:

Архитектура: Ни одно помещение в ЖК не спроектировано под хореографию. Несущие колонны посреди зала в 100 "квадратов" просто "съедают" полезную площадь.

Ни одно помещение в ЖК не спроектировано под хореографию. Несущие колонны посреди зала в 100 "квадратов" просто "съедают" полезную площадь. Экономика: Для студии нужно минимум 150 кв. м. При средней выручке социального предпринимателя в миллион рублей коммерческая аренда (200–300 тысяч за 150 кв. м) съедает всю прибыль. Денег не остается ни на налоги, ни на амортизацию.

Для студии нужно минимум 150 кв. м. При средней выручке социального предпринимателя в миллион рублей коммерческая аренда (200–300 тысяч за 150 кв. м) съедает всю прибыль. Денег не остается ни на налоги, ни на амортизацию. Парковка: Ни один современный ЖК не обеспечит 30–50 парковочных мест для родителей, привозящих детей на занятия.

Ни один современный ЖК не обеспечит 30–50 парковочных мест для родителей, привозящих детей на занятия. Комьюнити: В социальном предпринимательстве важен центр притяжения.

""Байкал-Арена" — хороший пример сообщества, где все усиливают друг друга, — отмечает Карпухина. — В ледовом дворце этого нет, хотя концепция одна и та же. Там аудитория другая, и пока там нет точки притяжения".

Отдельно Елена затронула тему концертных залов:

"Все социальные предприниматели креативных индустрий нуждаются в сценическом пространстве. Они должны показывать результаты своего труда. И это вообще не про коммерцию. Ни одно из таких мероприятий не зарабатывает деньги. А сколько стоит аренда сцены в театре? Я даже цифру называть не буду".

Социальные предприниматели пришли к выводу, что Иркутску нужен отдельный Центр креативных индустрий.

"Инфраструктуру для социальных предпринимателей надо предусматривать на этапе проектирования. Вписывать её в уже существующие ЖК проблематично. Это нужно делать в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Надо об этом думать сейчас, ведь дети — это наше будущее", — резюмировали участники.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров