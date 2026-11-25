Социальное предпринимательство в Иркутске часто держится на энтузиазме. За плечами у многих бизнесменов — годы работы, сотни учеников, но также — бесконечные переезды. Что делать с тем, что аренда съедает всю прибыль? Смогут ли соседские центры, которые стали появляться в иркутских ЖК, стать полноценной точкой притяжения для социального бизнеса? Почему в социальном предпринимательстве важен центр притяжения — место, где люди не просто снимают офис, а становятся частью экосистемы? Эти вопросы обсуждали предприниматели в Центре "Мой бизнес" в Иркутске в рамках масштабного бизнес-форума "Точки роста".
«Переезд восемь раз за год — суровая реальность»
Наталья Егерева, возглавляющая студию "Клавиши", знает о проблемах аренды не понаслышке. За 7 лет работы её проект, обучающий музыке детей и взрослых, сменил восемь адресов.
"У меня за плечами восемь ремонтов, 12 потопов, последний из которых произошел совсем недавно, — делится Наталья. — Арендодатель часто делает выбор не в мою пользу, и мне просто приходится съезжать. Последние два ремонта обошлись в 200 000 и 150 000 рублей".
Почему социальный бизнес это сложно? Проблема не только в протечках, как говорит Наталья Егерева. Есть системные барьеры, которые мешают развиваться социальному бизнесу:
- Шум и соседи. Музыкантам нужна не просто "хорошая", а капитальная шумоизоляция. Но даже она не спасает, если за стеной — жилая квартира. Соседи неизбежно жалуются.
- Доступная среда. Студия — это не только уроки. Это партнер многих благотворительных проектов, а значит, помещение должно быть доступно для людей с инвалидностью.
- Площадь. Для групповых занятий требуется простор — от 90 квадратных метров. Найти такое помещение по доступной цене — отдельный квест.
- Деньги. Для социального проекта аренда — самая "больная" точка. Любое повышение ставки вынуждает паковать вещи. Цокольные этажи не подходят из-за риска затопления, а стандартные офисы слишком тесны.
Несмотря на трудности, проект живет.
"Наверное, вы спросите, как мы выживаем? — улыбается Наталья. — Я буду с вами откровенна: мы выживаем благодаря нашим же ученикам".
По мнению Егеревой, социальное предпринимательство — это не про деньги.
"Это история, где человек помогает человеку просто потому, что не может пройти мимо. Я как вела свой проект до сегодняшнего дня, так и буду его вести. Ну как-то так, с Божьей помощью. Мы уже 7 лет ведем эту работу".
Наталья уверена: в одиночку этот барьер не преодолеть. Выход — в объединении.
"Если мы объединимся, если будем слышать друг друга и помогать, то у нас появится больше возможностей созидать", — уверена она.
"Аренда — это самое большое препятствие"
Василий Симольчук, директор детской школы телевидения "Телешко" в Иркутске (школе уже 14 лет), рассказал, что их медиацентры учат детей ораторскому искусству, съёмке и монтажу. При этом школа открыта для особенных детей: сюда приходят ребята с проблемами слуха и зрения.
Как для многих социальных проектов, главная боль “Телешко” — аренда. Школа постоянно сталкивается с необходимостью переездов.
"Наши ремонты при переездах обходятся дорого: меньше 500–700 тысяч никогда не выходило. При этом требования к помещениям по СанПиНам огромные: первый-второй этаж, большие окна, высокие потолки", — делится Василий Симольчук.
К этому добавляются требования, как в обычной школе: нормы освещенности, пожарная сигнализация, охрана. Из-за этого большинство помещений в городе не подходят.
Вторая большая проблема — логистика.
"Почти 80% отказов родителей звучат так: "До вас очень далеко ехать". Хотя мы находимся в Солнечном. Когда дети приходят заниматься, им всё нравится. Но спустя месяц звонит родитель и говорит: "Извините, мы не поедем через Байкальское кольцо, мы стоим в пробке час"", — рассказывает директор.
Когда-то школа находилась в центре города. Туда было проще добираться, но из-за роста цен на аренду пришлось покинуть центр.
"Мы же социальные предприниматели — это не совсем коммерческая деятельность. Если нам подняли цену, мы не можем тут же переложить её в стоимость занятий, потому что посещения сразу падают. Сейчас аренда составляет почти половину всех издержек. И это самое большое препятствие".
На новые жилые комплексы социальный бизнес тоже не рассчитывает.
"В новых ЖК застройщики прежде всего открывают аптеки и продуктовый ритейл. Мы видим ставку 2 тысячи за квадратный метр - а у нас помещение от 150 квадратов - и понимаем, что такие расходы не потянем".
"Не только для соседей"
Между тем в последние годы в Иркутске стали появляться общественные пространства нового формата – соседские центры. Но и социальные предприниматели к ним пока лишь просматриваются. И девелоперы считают, что еще рано говорить о том, что соседские центры готовы стать местом для работы социального бизнеса.
По словам продуктолога компании "Грандстрой" Каринэ Саакян, компания в сторону соседских центров двигалась поступательно: сначала в ЖК "Сансити" появился спортивный зал, потом в ЖК "Союз Приорити" открылся полноценный соседский центр. Жильцы инициативу встретили позитивно.
"Мы много ездим по стране и общаемся с коллегами из центральной части России, — делится Каринэ Саакян. — Именно оттуда к нам пришел этот тренд".
В первую очередь такие пространства создаются для жителей, чтобы расширить границы квартиры. Но здесь кроется и экономический потенциал. В условиях, когда квадратный метр дорожает, девелоперы начинают конкурировать не ценой, а качеством среды и сервисом.
"Это место, где создается комьюнити, — поясняет Каринэ Саакян. — Мы стараемся пригласить как можно больше жителей ЖК и дать им возможность взаимодействовать".
Может ли социальный предприниматель зайти в эти пространства? Эксперты отвечают: да. Но пока это возможно в формате коллаборации — например, если жители объединятся с предпринимателем.
"Пока соседские центры — это всё же история больше для самих жильцов, чем для бизнеса, — уточняют эксперты. — Но это первый шаг к тому, чтобы превратить жилую среду в полноценную экономическую экосистему".
От "квадратных метров" к комьюнити
Анастасия Носонова, руководитель проекта СК "Востсибстрой" (ЖК "Юго-Западный"), со своей стороны подтверждает: девелопмент и социалка должны работать в связке. Вопрос, в каком формате.
"Задача застройщика сегодня — не просто сдать метры, а создать “программу жизни района", — отмечает Анастасия. — Именно поэтому на стадии концепции новой очереди в "Юго-Западном" мы провели анализ запросов жителей. Мы точечно заложили технические параметры: высоту потолков, звукоизоляцию, помещения под конкретные нужды — от частных детских садов до пространств, дополняющих школу".
Она подчеркивает: застройщики уходят от концепции закрытых "колодцев", предусматривая входы как со стороны дворового паркинга, так и с внешнего периметра.
"Если же смотреть на опыт крупных девелоперов в других регионах, например, "Бруснику", с их огромными двухэтажными центрами... Мы всё-таки придерживаемся мнения, что нам нужно начинать с небольшого комьюнити, доступного для всех".
«Боль креативщиков»
Участники дискуссии обсудили роль государства в создании инфраструктуры для социального предпринимательства. В пример привели "Байкал-Арену" в Иркутске, где удачно размещены спортивные и танцевальные секции, есть просторные помещения, столовая и парковки.
В частности, в "Байкал-Арене" находится балетная студия "Фуэте" Елены Карпухиной.
"Удивительно, но за 10 лет существования студии мы ни разу не переезжали, — рассказывает Елена. — У нас два филиала: один в "Байкал-Арене", а второй, благодаря субсидии Министерства экономического развития, мы открыли в ледовом дворце "Байкал"".
По её мнению, организовать студию в обычном коммерческом помещении ЖК практически невозможно. Она назвала несколько причин:
- Архитектура: Ни одно помещение в ЖК не спроектировано под хореографию. Несущие колонны посреди зала в 100 "квадратов" просто "съедают" полезную площадь.
- Экономика: Для студии нужно минимум 150 кв. м. При средней выручке социального предпринимателя в миллион рублей коммерческая аренда (200–300 тысяч за 150 кв. м) съедает всю прибыль. Денег не остается ни на налоги, ни на амортизацию.
- Парковка: Ни один современный ЖК не обеспечит 30–50 парковочных мест для родителей, привозящих детей на занятия.
- Комьюнити: В социальном предпринимательстве важен центр притяжения.
""Байкал-Арена" — хороший пример сообщества, где все усиливают друг друга, — отмечает Карпухина. — В ледовом дворце этого нет, хотя концепция одна и та же. Там аудитория другая, и пока там нет точки притяжения".
Отдельно Елена затронула тему концертных залов:
"Все социальные предприниматели креативных индустрий нуждаются в сценическом пространстве. Они должны показывать результаты своего труда. И это вообще не про коммерцию. Ни одно из таких мероприятий не зарабатывает деньги. А сколько стоит аренда сцены в театре? Я даже цифру называть не буду".
Социальные предприниматели пришли к выводу, что Иркутску нужен отдельный Центр креативных индустрий.
"Инфраструктуру для социальных предпринимателей надо предусматривать на этапе проектирования. Вписывать её в уже существующие ЖК проблематично. Это нужно делать в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Надо об этом думать сейчас, ведь дети — это наше будущее", — резюмировали участники.