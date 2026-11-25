В преддверии зимнего сезона МегаФон запустил 5G на двух популярных горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай. Теперь сеть пятого поколения доступна в том числе на высоте более 2000 метров над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с.

На «Розе Хутор» 5G заработал на главной смотровой площадке хребта Аибга, участках канатной дороги, в ресторанах и зонах отдыха на высоте 2320 метров. На «Манжероке» сеть пятого поколения охватывает район нижней станции канатной дороги, Манжерокское озеро и прилегающие жилые комплексы. Курорт активно развивается: за последний год протяжённость его трасс выросла до 81 километра. Теперь по протяжённости трасс он уступает в России только «Розе Хутор».

Сибиряки с удовольствием ездят на оба курорта, но «Манжерок» в этом году выбирали более чем в 3 раза активнее. Согласно big data оператора, помимо жителей Алтая, самыми частыми посетителями снежных склонов стали новосибирцы, красноярцы и кузбассовцы.

Для запуска 5G инженеры МегаФона задействовали дополнительный высокочастотный диапазон и провели рефарминг — перераспределили часть частот LTE в пользу сети пятого поколения. Это позволило увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с большим числом пользователей. Это особенно актуально в моменты пиковой нагрузки, когда одновременно работают тысячи мобильных устройств.

«Горы — одна из самых сложных территорий для развития мобильной связи. При этом требования туристов к качеству интернета здесь ничуть не ниже, чем в городах. Сегодня мало просто совершить звонок с вершины — люди хотят делиться впечатлениями в реальном времени, вести трансляции прямо со склонов и пользоваться интернетом без перебоев в местах массового скопления туристов. Именно на такие сценарии мы ориентируемся, поэтапно развивая сеть пятого поколения», — отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин.

Сегодня 5G от МегаФона развернута уже в 11 городах России — от крупнейших мегаполисов до региональных промышленных центров: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Нижнего Новгороде, Великом Новгороде, Твери и Магнитогорске.