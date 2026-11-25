В администрации Иркутска прошла церемония вручения именных стипендий мэра в области науки и техники. Их обладателями стали 25 студентов и молодых учёных из шести вузов и научных организаций города. Награды авторам научно-исследовательских работ передал вице-мэр Сергей Кладов.

— Вы не просто занимаетесь наукой, а создаёте прорывные проекты для нашего города, людей и бизнеса. Своим примером доказываете, что Иркутск является научно-образовательным центром, городом возможностей и талантливой молодёжи, — поздравил стипендиатов Сергей Кладов.

Конкурс на соискание стипендии проводили в десятый раз; за эти годы признание получили больше 240 человек. Награды достались представителям ИРНИТУ, ИГУПС, ИГУ, Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Лимнологического института СО РАН и Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.

— Для нас большая честь стать победителями такого конкурса. Это большой стимул развиваться и двигаться дальше. Особая благодарность администрации города за возможность практического применения наших идей, — сказала студентка ИГУ София Кулинич от имени награждённых.