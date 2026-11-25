В Иркутске вынесли приговор двоим местным жителям 2006 года рождения, которые устроили диверсию. Парни подожгли три вышки сотовой связи. Об этом рассказали в региональной полиции.

По данным правоохранителей, в ноябре 2024 года один из осужденных за деньги, который обещал неизвестный в мессенджере, поджег вышку сотовой связи в Шелеховском районе Иркутской области. Для второго поджога в Иркутском районе преступник привлек своего знакомого.

В декабре 2024 года, находясь в Московской области, один из осужденных по заданию анонимного куратора совершил поджог вышки в городе Чехове.

По данным прокуратуры Иркутской области, суммарно за преступления иркутянам заплатили 150 тысяч рублей.

Парням дали 12 лет 2 месяца и 14 лет лишения свободы. Оба осужденных первые 3,5 года проведут в тюрьме, оставшиеся части сроков – в колонии строгого режима.