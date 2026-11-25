На главной новогодней площадке в Иркутске – в сквере имени Кирова – продолжается подготовка к празднованию Нового года. В этом году там появится музыкальное сопровождение, рассказали в мэрии.

«Мы готовим для иркутян много сюрпризов. С 1 декабря организуем музыкальное сопровождение в сквере Кирова. Ежедневно и до конца января здесь будут звучать знакомые каждому зимние и новогодние композиции. Уверена, что это создаст особое настроение, позволит прочувствовать атмосферу сказки и волшебства детям и взрослым», – поделилась советник мэра Инга Корочкина.

К празднику готовят и елку: в этом году приобрели новый символ события, который будет выше, чем предыдущий. На нем разместили гирлянды и украшения в виде завитушек. Верхушку уже украсили четырехметровой звездой.

В ближайшее время приступят к оформлению Резиденции Деда Мороза. Снаружи разместят ветки и иллюминацию, внутри сделают красивый потолок. Разноцветными гирляндами подсветят ярмарочные домики.

Еще в сквере установили часть световых фигур: шар и фонарь. Монтаж других конструкций будет продолжен.

26 декабря в 18:00 состоится торжественная церемония включения праздничной иллюминации. С этого момента главная елка Иркутска начнет работать в полноценном новогоднем режиме.