В Иркутске резко потеплело: после череды холодов в город неожиданно пришло потепление, в результате чего столбик термометра поднялся выше нуля градусов, и пошел дождь.

Снег превратился в «кашу», на дорогах образовались лужи. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура будет наблюдаться временами еще примерно сутки, после чего начнет постепенно снижаться: к выходным ожидается до -10 градусов.

В начале декабря прогнозируются настоящие морозы: столбик опустится, предварительно, уже ниже -25 градусов.