За добычу медведей в рамках регулирования их численности в этом году охотникам Иркутской области предоставят выплаты. Об этом сообщил руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира региона Валентин Бороденко на пресс-конференции.

«Подготовлен проект регионального порядка осуществления выплаты физическим лицам денежных вознаграждений за добычу бурого медведя в 2026 году. В связи с этим вносятся изменения в областную госпрограмму "Охрана окружающей среды" в части включения в нее соответствующего мероприятия. На основании поручения губернатора 11 декабря будут выделены 15 млн рублей на выплату указанных вознаграждений охотникам, добывшим медведей в рамках регулирования их численности», – рассказал спикер.

За медведя намерены платить по 25 тыс. рублей. Кроме того, 30 наиболее результативных охотников, которые добыли от пяти и больше медведей, будут поощрят благодарственными письмами губернатора, отмечает «Интерфакс».