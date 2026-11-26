Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 ноября: 9 589,3096 руб/1 г золота и 112,3900/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 589,3096 руб.

1 грамм серебра - 112,3900 руб.

1 грамм платины - 3 435,4500 руб.

1 грамм палладия - 2 327,1299 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 99,2896 р. (1,02%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,07%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,9699 р. (3,16%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,7899 р. (3,07%) .

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