На фоне небольшого роста российского фондового рынка акции девелоперов шли в рост. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, намного сильнее рынка растут акции группы ЛСР — на 1,2% до 737 руб. за бумагу, акции ГК «Самолёт» прибавляют 3,6%, повышаясь до 276 руб. за акцию, бумаги ПАО «ГЛОРАКС» растут на 1% до 33,25 руб. за акцию.

«Полагаем, что акции сектора восстанавливаются после мощной коррекции в начале недели. Поводом для коррекции стало заявление группы ЛСР о запланированном внеочередном общем собрании акционеров по вопросу о делистинге акций и объявление цены выкупа акций у несогласных с решением общего собрания в 710,2 руб. за бумагу», — поясняет эксперт.

«Напомним, что в соответствии с российским законом об акционерных обществах цена выкупа акций в подобных случаях рассчитывается как средневзвешенная рыночная цена за последние шесть месяцев, предшествующих дате созыва общего собрания акционеров, поэтому цена оказалась с дисконтом к рынку. Таким образом, если общее собрание акционеров ЛСР проголосует за делистинг акций эмитента с Мосбиржи, компания уйдёт с биржи уже весной 2027 года. Это будет уже второй случай делистинга крупного девелопера с фондового рынка, первым был делистинг группы "ПИК" в октябре текущего года», — уточняет Мильчакова.

По мнению аналитика, крупные российские девелоперы уходят с биржи или объявляют о планах стать непубличными компаниями по нескольким главным причинам.

«Во-первых, это происходит, если компания целиком переходит в руки одного собственника, как случилось с "ПИК". Во-вторых, отказу эмитента от публичности способствует слабая конъюнктура рынка, которая приносит корпоративным эмитентам больше минусов, чем плюсов. Деньги на свои проекты через акции девелоперы поднять в текущей ситуации не могут: при нынешней волатильности собрать на бирже крупные суммы почти нереально. Поэтому в качестве источника финансирования они всё больше полагаются на облигации, а от акций пока получают одни расходы, в том числе на раскрытие информации. А с учётом высокой долговой нагрузки и высоких ставок, под которые сегодня приходится занимать, любая экономия для застройщика имеет огромное значение», — считает она.

«Региональные девелоперы, которые на бирже совсем недавно (например, "ГЛОРАКС" или АПРИ), о таких сценариях пока не объявляли, тем более что финансовые результаты у них вполне крепкие. Не собирается покидать биржу и ГК "Самолёт", несмотря на сложности с выплатами по облигациям. Скорее наоборот, компания намерена реструктурировать долги при поддержке крупных кредиторов вместо ухода с фондового рынка», — сообщает Мильчакова.

«Полагаем, что акции застройщиков-кандидатов на делистинг лучше продавать на отскоках — особенно бумаги ЛСР, где рост упирается в цену выкупа, а она ниже рынка. А вот акции региональных девелоперов для долгосрочных вложений выглядят вполне интересно: их бумаги, помимо прочего, их котировки часто движутся против рынка. В целом можно констатировать, что акции застройщиков — история для опытного инвестора, начинающим инвесторам лучше выбирать акции более крупных и надёжных эмитентов», — уточняет аналитик.

В связи с происходящими событиями в секторе недвижимости и строительства Freedom Global ставит на пересмотр целевые цены и рейтинги акций ГК «Самолёт» и акций группы ЛСР.

«Ближе к дате делистинга акций группы с биржи, если он произойдёт, мы прекратим полностью покрытие этих бумаг. Подтверждаем целевую цену по акциям ПАО "ГЛОРАКС" в 55 руб. за акцию в годовом горизонте и рейтинг акции "Держать"», — заключает Наталья Мильчакова.