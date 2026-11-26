К текущему утру стало известно следующее: названы два условия ЕС для переговоров с Россией, Володин возмутился ростом цен на жилье, страховые пенсии россиянам в 2027 году проиндексируют дважды, а в Иркутской области двоих местных жителей признали виновными в диверсии. Подробнее – в обзоре СИА.

Условия для переговоров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула новые предварительные условия для переговоров с Россией. По ее словам, требования включают «зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры» и «сделку для безопасного прохода судов по Черному морю». При их выполнении Брюссель будет готов к взаимодействию.

Нелогичный рост

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился ростом цен на жилье и при этом падением продаж – это противоречит логике рынка. «У нас получается: продажи снижаются, а цены на жилье растут. Вот вам это что, рынок? Рынок – это когда стоимость снижается в случае, если спроса нет. А так получается – продажи снижаются, а стоимость растет. В итоге что будет? Банкротство», – сказал он.

Двойная индексация

Страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды. Двухэтапная индексация затронет около 37,5 млн человек. 1 февраля первая индексация пройдет по уровню фактической инфляции за 2026 год – предварительно, она будет равна 6,8%. Вторая индексация 1 апреля составит 3,3%. Точная сумма для каждого будет индивидуальной.

Приговор за диверсию

В Иркутске вынесли приговор двоим местным жителям 2006 года рождения, которые устроили диверсию. Парни подожгли три вышки сотовой связи: две в Иркутской области, одну в Московской. За это им заплатили в сумме 150 тысяч рублей. Юношам дали 12 лет 2 месяца и 14 лет лишения свободы. Оба осужденных первые 3,5 года проведут в тюрьме, оставшиеся части сроков – в колонии строгого режима.

Дождь в ноябре

В Иркутске резко потеплело: после череды морозов в город неожиданно пришли плюсовые температура – столбик термометра поднялся выше нуля градусов, в результате чего пошел дождь. Снег превратился в «кашу», на дорогах образовались лужи. По прогнозам синоптиков, такая погода будет наблюдаться еще примерно сутки, после чего начнет постепенно холодать: к выходным ожидается до -10 градусов.