Российские нефтеперерабатывающие заводы, по которым наносились удары дронов, оперативно возвращаются к работе. Слова вице-премьера РФ Александра Новака передает ТАСС.

— Идёт интенсивная работа. И работа в том числе и по пассивной защите, по активной защите. К сожалению, отдельные прилёты бывают, не без этого, идёт быстрое восстановление, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что цены на бензин стабилизировались в большинстве регионов. Тем не менее, ситуация на рынке нефтепродуктов остается непростой.