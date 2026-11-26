Внедрение искусственного интеллекта способно стать мощнейшим драйвером российской экономики. Как заявил финансовый директор Сбера Тарас Скворцов на заседании Всемирного русского народного собора в храме Христа Спасителя, технологии ИИ могут удвоить темпы роста производительности в стране и добавить до 1,4 процентного пункта к ежегодному росту ВВП, а значит — и к реальным доходам граждан, сообщает ТАСС.

Мандат для ИИ-агента

Главный вопрос будущего, по словам Скворцова, — не "заменит ли нас машина", а "какой мандат мы ей выдадим". В агентной экономике алгоритмы смогут не просто советовать, а самостоятельно искать информацию, заключать сделки и исполнять решения. Однако границы полномочий, лимиты и правила подтверждения операций всегда будет определять человек, сохраняя за собой право в любой момент отозвать эти права.

"Для нас развитие ИИ — это прежде всего усиление человека, а не его замещение. Рутину берут на себя агенты, а человек ставит цель и оценивает результат", — подчеркнул финдиректор.

Российский путь мягче

Скворцов отметил уникальное преимущество России на фоне глобальной технологической трансформации. Высокий спрос работодателей на сотрудников позволяет экономике проходить адаптацию мягче, чем в странах с высокой безработицей, где внедрение технологий чаще означает прямое вытеснение людей, а не их перераспределение. Технологии высвобождают время человека для задач, требующих личного участия и ответственности, однако подходы к внедрению ИИ будут корректироваться по мере накопления практического опыта.