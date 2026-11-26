Рост потребительских цен в России не просто не замедляется — он набирает обороты. По данным Росстата, за неделю с 17 по 23 ноября инфляция ускорилась до 0,3% (против 0,19% неделей ранее). В годовом выражении показатель преодолел психологическую планку и достиг 7,1% (рост с 7,07% неделей ранее).
Топливо не отстает
Средняя стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,52%, а дизельное топливо подорожало на 0,78%.
Октябрьский шок
Росстат также опубликовал (с задержкой из-за кибератак) данные за октябрь. Месячный рост цен ускорился до 0,99% (против 0,35% в сентябре). Основной триггер — индексация тарифов ЖКХ с 1 октября. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза экономистов (1,09%). В годовом выражении октябрьская инфляция разогналась до 6,87%.
С начала года
За январь–октябрь потребительские цены прибавили 6,08%, а с начала ноября — уже 0,6%.
Что дальше?
Инфляция в России продолжает набирать обороты, ускоряясь вторую неделю подряд. С 10 по 16 ноября рост потребительских цен ускорился до 0,19% против 0,12% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 16 ноября увеличилась до 7,07% с отметки 6,97%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 16 ноября потребительские цены выросли на 6,53%, а с начала месяца — на 0,3%.
Цены на заправках
Средняя стоимость бензина за отчетный период прибавила всего 0,09%, однако дизельное топливо подорожало заметнее — на 0,49%.
Что дальше
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В конце октября Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14%, при этом риторика регулятора стала более жесткой. В ЦБ подчеркнули, что инфляционные ожидания остаются высокими. Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступая в Госдуме, обозначила жесткую позицию регулятора. Главный посыл: спешить со снижением ключевой ставки нельзя, иначе это спровоцирует новый виток инфляции и ударит по предприятиям.
«Нельзя торопиться со снижением ключевой ставки, это привело бы к обратным результатам: росту процентных ставок в экономике, росту цен, к новым сложностям для наших предприятий, а сложностей у них и так хватает. Начинать всё сначала не просто не хотелось бы — это было бы непростительной ошибкой», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что быстрее снижать ставку позволит рост предложения товаров и услуг.В базовом сценарии ЦБ на 2027 год прогнозируется снижение ставки, но она останется двузначной.