Рост потребительских цен в России не просто не замедляется — он набирает обороты. По данным Росстата, за неделю с 17 по 23 ноября инфляция ускорилась до 0,3% (против 0,19% неделей ранее). В годовом выражении показатель преодолел психологическую планку и достиг 7,1% (рост с 7,07% неделей ранее).

Топливо не отстает

Средняя стоимость бензина за отчетный период выросла на 0,52%, а дизельное топливо подорожало на 0,78%.

Октябрьский шок

Росстат также опубликовал (с задержкой из-за кибератак) данные за октябрь. Месячный рост цен ускорился до 0,99% (против 0,35% в сентябре). Основной триггер — индексация тарифов ЖКХ с 1 октября. Однако показатель оказался ниже консенсус-прогноза экономистов (1,09%). В годовом выражении октябрьская инфляция разогналась до 6,87%.

С начала года

За январь–октябрь потребительские цены прибавили 6,08%, а с начала ноября — уже 0,6%.

Что дальше?

