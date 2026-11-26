При рефинансировании россияне не просто заменяют старые ссуды новыми, а берут деньги сверх суммы, необходимой для погашения прежнего долга, выяснили «Известия». Спрос на перекредитование растёт на фоне снижения ставок, однако обращение в банк нередко оборачивается увеличением общей задолженности.

— В сентябре 2026 года россияне оформили потребительские кредиты для рефинансирования почти на 90 млрд рублей, из которых 72,6 млрд пришлось на дополнительные долги, не связанные с погашением действующих обязательств, — сообщили в пресс-службе Объединённого кредитного бюро.

За год объём новых средств, получаемых заёмщиками по итогам рефинансирования, вырос на 85%. Тенденцию подтверждают крупнейшие банки: в Сбербанке отметили, что россияне стали чаще брать дополнительные суммы при перекредитовании, а в Дом.РФ Банке доля таких клиентов в 2026 году составила 80% — в среднем они оформляли дополнительно около 450 тыс. рублей, примерно треть от общего размера нового кредита.

Причиной повышенного интереса к рефинансированию стало снижение ключевой ставки: у россиян, занимавших в 2024–2025 годах под 25–35% годовых, появилась возможность переоформить ссуды на более выгодных условиях, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Кроме того, рефинансирование позволяет объединить несколько обязательств — в среднем граждане заменяют два прежних займа одним новым.

Ранее стало известно, что в Иркутской области одобряют 25% автокредитов и 27% микрозаймов. Региональный разброс доли одобренных заявок составил 19–32,8% по автокредитам и 12–20,7% по необеспеченным кредитам.