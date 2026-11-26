Владельцев причалов, расположенных в поселке Новая Разводная Иркутского района, обязали привести их в порядок. Подробности рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

По данным надзорного ведомства, причалы в поселке Новая Разводная эксплуатировались с нарушениями обязательных требований – без элементов обустройства.

После вмешательств прокуратуры собственник одного из причалов принял меры к его оборудованию. Юрлицо привлекли к административной ответственности.

Кроме этого, был направлен иск в суд, в соответствии с которым требовалось произведен ремонт и оснащение второго причала элементами обустройства. Требования были выполнены.