Чистая прибыль российских банков в октябре сократилась на 25% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 311 млрд рублей. Об этом сообщил Банк России. Регулятор связывает такую динамику с двумя факторами: резким ростом отчислений в резервы и одновременным сокращением доходов от валютных операций, а также снижением дивидендных выплат от дочерних компаний.

Кредитование: бизнес берет, население тормозит

На фоне падения прибыли кредитный рынок показал разнонаправленное движение. Корпоративное кредитование в октябре ускорилось до 2,4% (против 0,7% в сентябре). ЦБ объясняет это сезонным спросом: компаниям потребовались оборотные средства до получения оплаты по госконтрактам. В годовом выражении рост составил 13,3%.

В розничном сегменте, напротив, наметилось резкое охлаждение:

Ипотека: Рост задолженности населения замедлился до 0,2% (после 1,4% месяцем ранее). Доля выдач по льготным программам рухнула с 70% до 41%.

Потребкредиты: Темпы роста упали до 0,5% (после 0,9% в сентябре).

Средства населения

Несмотря на снижение прибыли, средства граждан в банках продолжили расти (+0,6%). Корпоративные средства увеличились на 0,9%, в основном за счет притока денег от нефтегазовых компаний.