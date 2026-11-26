Основатель финтех-группы "Баланс-платформа" Леван Назаров консолидировал крупный пакет акций цифровой платформы недвижимости ЦИАН. По данным источников "Коммерсант", его доля может составить около 20%, а стоимость пакета оценивается в 14–15 млрд рублей.

Детали сделки

Точный размер пакета и информация о продавцах не раскрываются. Известно, что покупка прошла через брокерские группы в формате внебиржевых сделок. Доля оформлена на ООО "Технологии недвижимости".

Кто еще претендовал?

По словам собеседников "Ъ", интерес к бумагам ЦИАН проявляли и другие крупные игроки. В частности, инвестиционная группа "Атон" также могла консолидировать до 20% акций платформы.

Ранее генеральный директор сервиса "Циан" Дмитрий Григорьев прокомментировал слухи об интересе Альфа-Банка. Григорьев отметил, что о предложении Альфа-Банка компании "ничего не известно". "У нас нет никакой информации, что есть какая-то оферта или что она находится на рассмотрении в ЦБ. То есть мы знаем не больше, чем есть в новостях в данный момент", — уточнил гендиректор.

Позиция инвестора

Леван Назаров подтвердил факт приобретения, назвав его "стратегической инвестицией в технологическом секторе".

"Я являлся инвестором ЦИАН с момента IPO и рассматриваю компанию как стратегический актив с сильной командой и устойчивой к рынку стратегией развития", — заявил господин Назаров.

Леван Назаров — основатель и контролирующий акционер группы "Баланс-платформа" (разработчик ПО для банков, ипотечный брокер "ДВИЖ"). Он участвовал в IPO Ozon (2020) и ЦИАН (2021), а с 2024 года является акционером HeadHunter. На фоне новостей о консолидации пакета акции ЦИАН на Мосбирже отреагировали снижением более чем на 6%.