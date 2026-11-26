Средняя оптовая цена тушки бройлера с 16 по 22 ноября составила 243 рубля за килограмм — на 3% меньше, чем неделей ранее, по данным AD Libitum. Тенденцию подтверждают статистика «Мясоинфо» и Национального союза птицеводов, а также представитель «Черкизово». Это первое снижение как минимум с середины августа, хотя в годовом выражении тушка подорожала на 40%. Об этом пишет газета «Известия».

— За неделю не изменились оптовые цены на филе (470 рублей за 1 кг), окорочка (208 рублей), голени (202 рубля) и бедра (192 рубля), — следует из данных НСП.

При этом филе остаётся категорией с наибольшим годовым ростом — плюс 57%; бедро за год прибавило 42%, окорочка — 34%, голени — 30%. Крыло за неделю подешевело на 3%, до 143 рублей за кг, а в годовом выражении — на 8%. Фарш из мяса механической обвалки за неделю снизился в цене на 4%, до 67 рублей за кг, но остался на 5% дороже, чем годом ранее.

Коррекция последовала за периодом роста из-за сокращения производства, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константин Власов. По данным Росстата, в январе — сентябре выпуск мяса птицы составил 3,78 млн т — на 3,7% меньше, чем годом ранее; в III квартале производство сократилось более чем на 5% в годовом выражении, говорится в отчёте «Черкизово». В компании связали это с «аномально низкими» ценами в первой половине 2026 года, негативно сказавшимися на производителях.

Напомним, что по итогам 44-й недели 2026 года оптовая стоимость бройлера составила 250 рублей за килограмм, что на 37% выше, чем годом ранее. К предыдущей неделе рост составил еще 2%. Причиной ценового ралли стало увеличение издержек птицеводов и сокращение объемов производства. Попытки сдержать цены за счет увеличения импорта из Белоруссии и Китая пока не приносят результата.