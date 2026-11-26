Российский рынок акций в начале торгов в среду продолжил снижение вторника, обновив полуторамесячный минимум и вплотную подойдя к психологическому уровню 2300 пунктов. Однако затем настроения резко развернулись: индекс МосБиржи сумел не только выкупить просадку, но и вышел в уверенный плюс, прибавив более 1% и полностью нивелировав потери предыдущей сессии.

Драйверы роста

Поддержку индексу оказало классическое сочетание: дорожающая нефть и умеренно слабеющий рубль. Нефтяные котировки ускорили восстановление от трехмесячных минимумов, а курс рубля к юаню продолжил сползать вниз, обновив недельный минимум. При этом геополитический фон остался противоречивым: конкретных договоренностей о визите представителей ЕС в Москву нет, но помощник президента Юрий Ушаков подтвердил рабочие контакты с рядом европейских стран.

Инфляция не напугала

Данные по инфляции оказались негативными (рост цен ускорился), но рынок отреагировал на них лишь коротким и неглубоким откатом. Показатели за октябрь вышли слабее ожиданий, однако статистика уже "несвежая" из-за переноса публикации почти на две недели.

Техническая картина

Индекс МосБиржи показал редкую для последних недель устойчивость: все попытки продавцов продавить рынок вниз быстро выкупались. Чувствительность к геополитическим сигналам сохраняется высокой. Если новостной фон не ухудшится, следующей целью восстановления выступает круглый уровень 2400 пунктов.

Лидеры и аутсайдеры