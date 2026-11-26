Житель Иркутской области стал обладателем крупного денежного приза. Его он выиграл в «Столото». Чемпиону досталось почти 45 млн рублей.

«25 ноября был разыгран суперприз лотереи "Спортлото «6 из 45»" Плюс» в размере 44 710 109 рублей. В ходе 10934-го тиража победителем стал житель Иркутской области», – рассказали в компании.

Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем. Известно, что участник купил билет за 100 рублей в мобильном приложении. Удачу ему принесли числа 2, 41, 26, 11, 19, 36 в первом поле билета и число 3 — во втором. Комбинация была сгенерирована случайно.