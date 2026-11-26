За три квартала 2026 года рынок б/у ноутбуков вырос почти в три раза к тому же периоду 2025-го, сообщил Петр Горбей из «Марвел-Дистрибуции». Спрос при этом смещается от бюджетных моделей к планшетам. Об этом пишет газета «Известия».

В «М.Видео» за девять месяцев продажи восстановленных устройств подскочили на 282,4%: по штукам впереди Apple, затем Asus, Huawei, Thunderobot и F+, по деньгам — Apple, Asus, Thunderobot, Huawei и MSI. Самая популярная модель — Apple MacBook Air 13 M1.

— На «Авито» ресейл остаётся основным способом приобретения ноутбуков — на него приходится 83% всех продаж. За десять месяцев продажи на вторичном рынке выросли в 2,1 раза, — рассказали в компании.

Там же лидирует Apple с 22% продаж, следом идут Asus (16%) и Lenovo (12%). В «Связь.ON» отмечают, что восстановленные и обслуженные ноутбуки особенно востребованы в сегменте ниже среднего — для студентов, школьников и простых домашних задач, и сильнее всего это заметно в регионах.

Толчок к росту дало удорожание новой техники. Одна из причин — бум ИИ: дата-центры и ИИ-сервисы массово закупают комплектующие, прежде всего оперативную память, из-за чего возникает дефицит и дорожают как компоненты, так и готовые компьютеры.

— К росту цен приводит уже привычный набор факторов: повышение производителями цен на новые модели, удорожание комплектующих, особенно памяти, нестабильная и дорогостоящая логистика, высокая ключевая ставка, а также истощение финансовых ресурсов дистрибьюторов и розничных сетей, — перечислили в «Связь.ON».

Ранее стало известно, что 20% сибиряков планирует сделать крупную покупку на ноябрьских распродажах. Чаще всего это ноутбуки, смартфоны (36% опрошенных) и мебель (29%). Также в списке популярных покупок – мелкая бытовая техника, ТВ и аудиосистемы (по 27%).