Поправки, меняющие правила поступления олимпиадников в вузы, не коснутся Всероссийской олимпиады школьников — льготы для её участников останутся прежними, заявили в Минпросвещения. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

— Госдума 25 ноября рассмотрела поправки, которые меняют порядок поступления для победителей и призёров олимпиад, проводимых с 2026/27 учебного года. Обращаем внимание, что поправки не коснутся Всероссийской олимпиады школьников, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили: победители и призёры заключительного этапа ВсОШ по-прежнему поступают без вступительных испытаний на профильные направления. Таким образом, законопроект не ущемляет права обладателей дипломов ВсОШ.

Ранее Госдума приняла законопроект, согласно которому право на поступление в вузы без вступительных испытаний останется только у победителей школьных олимпиад, а призёры смогут претендовать лишь на 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ или ДВИ. Изменения не коснутся Всероссийской олимпиады школьников и вступят в силу с 1 января 2027 года.