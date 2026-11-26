В Братске завершился двухлетний проект газификации частных домов, которые раньше отапливались углём или дровами, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём MAX.

Всего в 2025–2026 годах в Правобережном районе города на газ перевели 885 домовладений, из них 533 — в этом году. Мэр Братска Александр Дубровин посетил несколько семей: жители отмечают, что оборудование работает стабильно, в доме чисто, а нужный температурный режим устанавливается за пару минут.

— Братск одним из первых включился в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Это позволило привлечь федеральные средства — более 332 млн рублей за два года, — отметил Кобзев.

С учётом регионального (17,79 млн) и местного (3,22 млн) софинансирования общая сумма затрат превысила 355 млн рублей. Для реализации проекта в администрации создали профильный отдел, а сотрудники вели разъяснительную работу: проводили встречи, обходили дома и помогали с юридическими вопросами.

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