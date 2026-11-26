Специалисты по охране труда «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+) получили награды сразу на двух профессиональных конкурсах — федеральном и региональном. Эти достижения продолжили серию успешных выступлений энергетиков Иркутской области на профессиональных соревнованиях этой осенью.

На Всероссийском конкурсе «Лучший специалист по охране труда 2026 года» второе место заняла сотрудник Ново-Иркутской ТЭЦ Карина Калугина. Ее коллега с ТЭЦ-12 (г. Черемхово) Ольга Паклина стала четвертой и получила награду в специальной номинации «Золотой резерв».

Конкурс ежегодно проводит Корпоративный энергетический университет под эгидой Минэнерго России. В этом году за победу боролись 35 специалистов по охране труда из энергетических компаний разных регионов страны — от Симферополя до Забайкалья.

Участники прошли пять этапов: искали ошибки в нарядах-допусках и видеоматериалах, расследовали несчастный случай, работали со средствами индивидуальной защиты и оказывали первую помощь. Задания оценивали представители университета — кандидаты технических наук с большим опытом работы в отрасли.

25-летняя Карина Калугина стала самой молодой участницей конкурса. В «Байкальской энергетической компании» в должности специалиста охраны труда она работает почти три года.

«Обычно я сама организую подобные проверки знаний для персонала, а здесь впервые оказалась по другую сторону. Такие конкурсы учат отстаивать свою позицию: недостаточно просто ответить верно — нужно обосновать позицию, опираясь на требования законодательства и нормативных документов, — рассказала Карина Калугина. — Отдельное спасибо коллегам из Корпунивера Эн+, которые предоставили видеоматериалы для подготовки. Мы тренировались находить в них ошибки — похожее задание было и на самом конкурсе».

Еще одну награду компании принес руководитель службы охраны труда ТЭЦ-6 в Братске Кирилл Обухов. Он победил в региональном онлайн-турнире по охране труда и производственной безопасности «Три смены». Организаторами выступили министерство труда и занятости Иркутской области и группа «СИБТРУД».

Этой осенью сотрудники предприятий Эн+ уже добились высоких результатов на всероссийских соревнованиях. В ноябре специалист ТЭЦ-6 Дмитрий Рагозин стал лучшим специалистом неразрушающего контроля в стране. А в октябре 25-летний электромонтер Ново-Иркутской ТЭЦ Кирилл Суров победил во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии».