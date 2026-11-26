В Иркутске бизнесмен и его подельник – иностранец – стали фигурантами уголовного дела. Их заподозрили в организации канала нелегальной миграции, сообщили в региональной полиции.

По версии следствия, указанные люди изготавливали подложные документы, которые помогали мигрантами находиться на территории региона.

По местам проживания фигурантов, а также в офисе проведены обыски – изъяты компьютеры, оборудование для изготовления подделок, флешки, мобильные телефоны и другие предметы. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Самих иностранцев – 11 человек – привлекли к административной ответственности: их выдворят за пределы страны.