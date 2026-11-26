Еврокомиссия фактически подтвердила: разблокировки €210 млрд суверенных активов России не будет как минимум 35 лет, независимо от ситуации вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС.

Как объяснил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари, доходы от реинвестирования этих средств уже распределены на десятилетия вперёд — под них ЕС с 2024 года привлекает рыночные займы для помощи Украине.

— По программе ERA на €45 млрд и основная сумма займа, и проценты должны покрываться за счёт доходов от реинвестирования активов России, — подчеркнул Уйвари.

Euroclear оценивает ежегодную экспроприацию доходов от активов РФ в €3–4 млрд — при таком темпе выплата €140 млрд займёт не менее 35 лет. Это международные финансовые обязательства самой Еврокомиссии: если Брюссель вынудят вернуть активы, ему придётся либо искать €140 млрд заново, либо объявлять дефолт, что обернётся финансовой катастрофой для ЕС.

В октябре 2026 года сообщалось, что представители США предложили вернуть России часть замороженных в Европе активов в рамках возможного мирного соглашения.