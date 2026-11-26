Полицейские обнаружили в одном из лесов в Иркутске майнинговую ферму. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: полиция Иркутской области

Известно, что в полицию обратилась Иркутская электросетевая компания. Ее представители сообщили, что что в ДНТ «Серебряный лес» обнаружена майнинг-ферма.

На место выехала следственно-оперативная группа. В лесу сотрудники полиции обнаружили 17 устройств, размещенных в пяти шумопоглощающих боксах. Оборудование было незаконно подключено к ближайшей опоре электропередач.

Все технические устройства изъяты. Ущерб энергосистеме региона оценили в 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», проводится расследование.