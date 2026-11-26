Исследователи Лимнологического института СО РАН в Иркутской области обнаружили в водах озера Байкал и реки Ангары цианобактерий, которые вырабатывают опасные токсины. Они могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных.

«Речь о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые — это нейротропные яды. Они воздействуют на нервную систему, блокируя передачу сигналов между нервными клетками. В конечном счете это может привести к параличу и даже гибели организма», — рассказала «Известиям» заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых.

Цианобактерии — одни из древнейших микроорганизмов на Земле. Они существуют около 3 млрд лет и населяют все водные экосистемы. Однако при определенных условиях начинают массово размножаться и выделять токсины: водоем начинает менять цвет.

Основными очагами активности опасных микроорганизмов стали места с высокой туристической нагрузкой: пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки.

Распространение бактерий связано с недостаточно очищенными канализационными стоками, попадающими в озеро из поселков и турбаз. Дополнительные факторы риска — повышение температуры воды, мелководье, безветрие и застой воды.

Бактерии могут попасть в человека, когда он купается или пьет неочищенную воду из озера или реки. Возникшая проблема может нанести вред туристической отрасли, считают ученые. Очищать от таких бактерий водоем очень сложно, потому крайне важно вовремя обнаружить угрозу.