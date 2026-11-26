Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало «Индекс цифрового лидерства операторов связи». Максимальные оценки среди телекоммуникационных операторов за технологичность умных решений и их восприятие абонентами, 8,58 балла из 10, получила МТС.

В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые решения крупнейших российских мобильных операторов: их удобство, разнообразие и востребованность пользователями.

Эксперты также проанализировали качество работы сервисов в рамках единого пользовательского опыта, какие задачи они помогают решать и насколько легко ими пользоваться.