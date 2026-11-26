Получать зарплату в цифровых рублях готовы лишь 5% экономически активных иркутян, осведомлённых о новой валюте: 2% согласны на полный перевод дохода в цифровой формат, ещё 3% — на частичную выплату. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса представителей экономически активного населения. 80% респондентов не хотели бы переходить на новый формат расчётов, а 15% затруднились с ответом.

— Мужчины чуть чаще допускают полный перевод зарплаты в цифровой формат, — отмечается в исследовании.

Большую открытость демонстрируют респонденты до 35 лет: 3% готовы получать всю зарплату в цифровых рублях и ещё 4% — часть. Среди респондентов 35–45 лет суммарная готовность составляет 5%, а среди горожан старше 45 лет — лишь 3%. Горожане с заработком до 100 тыс. рублей чаще согласны получать весь доход в цифровых рублях, чем те, кто получает больше.