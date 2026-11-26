В рамках урегулирования конфликта на Украине обсуждаются два основных решения, заявил зять Дональда Трампа и один из основных переговорщиков от США Джаред Кушнер. Об этом пишет РБК со ссылкой на подкаст главы Axel Springer Матиаса Депфнера.

По его словам, американская сторона в частном порядке обсуждает с российской «множество идей».

— В основном обсуждаются два решения. Одно из них — это своего рода заморозка, которая затем приведёт к прекращению огня и миру. А второе предложение заключается в том, что Украина фактически отказывается от всего Донбасса и в обмен получает полноправное членство в НАТО, — рассказал он.

Ранее власти США обратились к России с просьбой подготовить новое предложение по будущему соглашению о безопасности на континенте. В этом же документе Вашингтон ожидает увидеть, на какие «симметричные шаги» готова пойти Москва для снижения напряженности и предоставления Европе гарантий о ненападении.